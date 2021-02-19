عبر الحريري.. رسالة إماراتية عاجلة إلى لبنان

أكد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الدولة الإماراتية لن تتوانى عن الوقوف مع الشعب اللبناني، لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اللبناني المكلفة سعد الحريري في قصر الشاطئ.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بجانب جائحة " فيروس كورونا المستجد" وتداعياتها على المستويات المختلفة، وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

كما اطلع ولي عهد أبوظبي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدوره أعرب بن زايد عن أمله في إتمام مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية، وتتجاوز الخلافات، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان.

من جانبه، قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح "مسبار الأمل"، في الوصول إلى كوكب المريخ، مثمنا مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام، ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا.

وفي نهاية اللقاء عبر الحريري عن امنياته بالسلامة للإمارات وشعبها من كل مكروه.