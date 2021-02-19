الناتو : الصين وروسيا تحاولان إعادة كتابة الخرائط الدولية لمصلحتهما

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذى عُقد افتراضيا، بسبب جائحة كورونا، أن بعض الأطراف تحاول استغلال نقص التعاون الأمنى بين دول الناتو.

وشدد ستولتنبرج على ضرورة توسيع التعاون الأمنى بين دول الناتو لمواجهة التحديات المشتركة.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، إنه يجب أن نتحضر لمنافسة طويلة مع الصين.

كما اتهم بايدن نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، بالسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبى، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "لوحدة أراضى أوكرانيا".