جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذى عُقد افتراضيا، بسبب جائحة كورونا، أن بعض الأطراف تحاول استغلال نقص التعاون الأمنى بين دول الناتو.
وشدد ستولتنبرج على ضرورة توسيع التعاون الأمنى بين دول الناتو لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، إنه يجب أن نتحضر لمنافسة طويلة مع الصين.
كما اتهم بايدن نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، بالسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبى، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "لوحدة أراضى أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو : الصين وروسيا تحاولان إعادة كتابة الخرائط الدولية لمصلحتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.