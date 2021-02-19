الطاقة الذرية : عثرنا على يورانيوم بموقعين فى إيران دون تفسير 

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إنها عثرت على آثار يورانيوم فى موقعين إيرانيين فُتشا بعد مماطلة، وفشلت طهران فى تفسير وجود هذا اليورانيوم فى الموقعين، وفق ما أوردت رويترز.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، فإن وكالة الطاقة الذرية سترفع تقريرا لاذعا ضد إيران، بعد العثور على اليورانيوم، مؤكدين أن تقرير وكالة الطاقة المرتقب حول إيران يعقد الحوار معها.

واكتشف المفتشون الأمميون، اليورانيوم فى موقعين إيرانيين غير عاملين منذ 20 عاما، وآثار اليورانيوم المكتشفة تؤكد أن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووى وعملت بسوء نية.

ويعتقد مفتشو الوكالة الذرية أن موقعا شهد تخصيبا لليورانيوم والآخر كان لاختبار المتفجرات.

وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قد دعا إلى ضرورة التصدى لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بايدن، اليوم الجمعة، فى مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى فى العالم للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وقال إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط فى المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولى بشأن برنامج طهران النووى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووى الإيرانى.