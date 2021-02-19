شاهد.. ماذا فعلت الرياح بكورنيش السعودية؟

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الرياح النشطة التي شهدتها محافظة جدة ، أدت إلى ارتفاع الموج واندفاع مياه البحر على الكورنيش.
وذكرت الوكالة إن سرعة الرياح النشطة المصاحبة للحالة الجوية التي تأثرت بها أجزاء المملكة؛ تجاوزت 50 كيلومترًا في الساعة مما تسبب في ارتفاع الموج على سواحل مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.
وبدوره كشف الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني, أن تعرض المملكة لاعاصير وعواصف مدارية، امر غير وارد نظرا لأن المملكة تطل على بحار مغلقة يصعب تكون الأعاصير أو العواصف المدارية بها، وأن مثل هذه الظواهر الحادة تحتاج إلى بحار مفتوحة.
وبين ان الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير والعواصف المدارية بشكل مباشر هي سلطنة عمان كونها تطل على بحر مفتوح “المحيط الهندي“.
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