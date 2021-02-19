بوريس جونسون: بايدن أعاد أمريكا إلى قيادة العالم الحر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر، في خطوة رائعة ساعدت الغرب على الاتحاد.

وأضاف جونسون خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن "كما رأيتم وسمعتم من قبل، عادت أمريكا بلا تحفظ إلى مكانتها كقائدة للعالم الحر، وهذا شيء رائع"، في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع: "وصل الظلام إلى مستوى مبالغ فيه.. ونحن نطوي صفحة، وتتجمع الدول التي نطلق عليها اسم الغرب، وتوحد مجددا قواها وخبراتها الهائلة".

وجاء تصريح جونسون؛ بعدما أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما تجاه حلف شمال الأطلسي، فضلا عن عودة أمريكا رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ لتنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ.