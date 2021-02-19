تطبيق توكلنا للتصاريح الإلكترونية وطريقة التسجيل في تطبيق توكلنا 1442

تطبيق توكلنا للتصاريح الإلكترونية يعتبر تطبيق توكلنا من أهم الخدمات التي ظهرت خاصة في الفترة التي تفشي فيها فيروس كورونا كما أن وزارة الصحة قامت باعتماد هذه الخدمات، سهلت هذه الخدمة سرعة الحصول على التصاريح الإلكترونية والكثير من الخدمات لمنع حدوث أي تجمعات تضر بصحة المواطنين، حيث يوفر للعملاء إمكانية الحركة خاصة في الوقت الذي تم فيه فرض حظر تجوال على جميع البلاد، وللحصول على خدمات تطبيق توكلنا يجب أن يقوم العميل بتنزيل تطبيق توكلنا، وتسجيل البيانات المطلوبة.

وخدمات تطبيق توكلنا

للحفاظ على صحة المواطنين وتجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد قامت السعودية باعتماد هذا التطبيق، ويمكن تحميل تطبيق توكلنا من جوجل بلاي.

تطبيق توكلنا وفرت لجميع العملاء الكثير من الخدمات فى تطبيق توكلنا مثل:

المخالفات العامة، يتيح للمستخدم التعرف على المخالفات المفروضة علي السياحة أو مخالفات وزارة الإسكان وغيره.

العنوان الوطني، عندما يقوم العميل بإدخال العنوان الذى سجله من قبل في البريد السعودي

الجواز الصحي تطبيق توكلنا ، توفر هذه الخدمة تأكد العميل في حصوله على المصل الخاص بفيروس كورونا.

، توفر هذه الخدمة تأكد العميل في حصوله على المصل الخاص بفيروس كورونا. المحفظة الرقمية تطبيق توكلنا ، يستطيع من خلالها العميل النظر على جميع وثائقه الرسمية الخاصة به.

، يستطيع من خلالها العميل النظر على جميع وثائقه الرسمية الخاصة به. الحصول على موعد بسهولة في حالة إجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد، وأيضاً معرفة النتائج النهائية لهذه التحليل.

استعراض تصاريح اعتمرنا ، وهي التصاريح الخاصة بالصلوات أو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والطواف والمسجد النبوي وغيره.

، وهي التصاريح الخاصة بالصلوات أو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والطواف والمسجد النبوي وغيره. الحالة الصحية، في حالة إذا أراد المستخدم معرفة الحالة الصحية لعدد من الأشخاص.

يراعي تطبيق توكلنا جميع المستخدمين في حالة ان المستخدم عمره لا يتجاوز 15عام.

تصاريح تطبيق توكلنا

يوفر تطبيق توكلنا للمستخدمين الكثير من التصاريح الذي يحتاجها كل عميل، وخاصة خلال فترة حظر التجول، وأيضاً بعد انتهاء الحظر والعودة للحياة ومن أمثلة تصاريح تطبيق توكلنا:

تصريح التموين لكل مواطن داخل المدينة، وبهذا التصريح يمكن لأى عميل أن يتنقل خلال فترة حظر التجوال على المواطنين، ولكن داخل حيه فقط.

التصريح الطارئ وبهذه الخدمة يتيح لأى مواطن خلال الأسبوع اربع ساعات بحد أقصى أثناء أوقات الحظر.

فى حالات الوفاة أو الحالات الطارئة يتيح للمستخدم التنقل داخل المدينة وخارجها.

يوفر تطبيق توكلنا الحجوزات الطبية الذي يبحث عنها كل مواطن.