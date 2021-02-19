تقديم طلب اعفاء بنك الراجحي بالمملكة للمواطنين السعوديين والمقيمين 1442 وخطوات التقديم

تقديم طلب اعفاء بنك الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، من أكثر ما يتم البحث عنه في بهذه الأيام، بعد أن اشتهر بنك الراجحي العريق بتقديمه للكثير من التمويلات والقروض التمويلية التي يساند بها كل المقيمين في المملكة العربية السعودية، فأصبحوا يبحثون عن خدمة الاعفاء الصادرة من خلاله فهي خدمة جديدة يقوم بنك الراجحي بتقديمها من بين خدماته المتميزة، التي جعلت منه واحد من أهم البنوك التي تتواجد في السعودية، والجدير بالذكر أن البنك يحرص على أن يطبق أحكام الشريعة الإسلامية للحصول على القرض، وكذلك توفير الكثير من التسهيلات وطرق سداد متنوعة للشباب، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كافة تفاصيل خدمة الإعفاء المقدمة من بنك الراجحي تابعوا معنا.

اعفاء بنك الراجحي الجديد للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة

يتميز بنك الراجحي بأنه من أحدى البنوك التي توفر خدمات متعددة للمواطنين وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية منذ ان تم تأسيس البنك عام 1957، ومن بينها الخدمة الجديدة التي أطلقها والتي تتعلق بإعفاء كافة عملاء البنك من أن يقوموا بدفع الرسوم الخاصة ببطاقات الصرافة، وعلى أن تعفيهم من رسوم تجديد بدل فاقد وبدل تالف، كما أنه المصرف أتاح أيضاً، بوقف السماح لأي مهمة من المهام التي تتعلق بالخصم اليدوي دون أي رسوم لبطاقات الصرف الآلية بحساب العملاء، وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات الهامة التي يكون بحاجة لها كافة عملاء مصرف الراجحي، وبالأخص بالوقت الحالي لما تواجه دول العالم أجمع من أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة بعد انتشار فيرس كورونا المستجد، وقد أدى لوقف الكثير من الأعمال وتضرر جرائه العديد من الفئات.

بالبداية يتم تسجيل الدخول للموقع الخاص بنك الراجحي .

. يتم النقر على طلب للتمويل الشخصي.

من ثم يتم تقديم الطلب.

يتم القيام بمليء كافة البيانات التر يطلبها الموقع بطريقة صحيحة.

بخلال نصف ساعة سوف يتم الرد على طلبك.

يوجد العديد من الاوراق والمستندات التي يطلبها البنك أثناء الحصول علي قرض من الراجحي، ومنها كالتالي:-

تقديم الهوية الشخصية للمتقدم للقرض.

أثبات محل الاقامة بتقديم فاتورة كهرباء او مياه.

كشف حساب بنكي اخر تعاملات ال6 شهور الماضية.

إذا توفى العميل صاحب القرض قياماً بالانتحار.

إذا كان عليه أي أحكام قضائية لن يطبق عليه الإعفاء.

أما إذا كانت يتناول مواد مخدرة أو مشروبات كحولية أدت لعجزه.

إذا توفي عندما شارك بإحدى ألعاب المسابقات مثل ركوب الدرجات النارية أو الخيل ويكون هو من ألقى بنفسه للتهلكة.