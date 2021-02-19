الحريري يتوجه إلى الدوحة الأربعاء للقاء أمير قطر

دوت الخليج:- أفادت تقارير، مساء الثلاثاء، بتوجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الدوحة، غداً الأربعاء، للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتبت الإعلامية اللبنانية دينا طبارة في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أن الحريري سيواصل زياراته الخارجية، مشيرة إلى أنه سيكون غدا في قطر.

وقالت صفحة محبي سعد الحريري على إنستغرام “الرئيس ‎سعد الحريري يتوجه غداً إلى الدوحة في زيارة رسمية تدوم يومين ويلتقي فيها أمير قطر”.

والأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى بيروت حظيت باهتمام واسع في ظل ما رافقها من تحليلات إعلامية خصوصاً أنها أتت في ظرف دقيق حيث يسود التعطيل موضوع تأليف الحكومة.

وكان آل ثاني وصل إلى بيروت في زيارة هي الثانية منذ 24 آب/أغسطس 2020 إثر انفجار مرفأ بيروت، والتقى خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

ويعاني لبنان منذ شهور أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، بينها فرنسا.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار بيروت الكارثي.

القدس العربي