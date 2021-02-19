بيان إماراتي: الشيخة لطيفة تتلقى العلاج بدعم من عائلتها

أفاد بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، أن الشيخة لطيفة تتلقى العلاج بدعم من عائلتها وحالتها في تحسن.

وقال البيان، إن عائلة الشيخة لطيفة تتوجه بالشكر لكل من عبر عن قلقه بشأن صحتها بالرغم من التغطية التي لا تعكس بالتأكيد الواقع الفعلي.

ونقل البيان عن العائلة أن الشيخة لطيفة تتلقى العلاج في المنزل بدعم من عائلتها وأخصائيين طبيين.

وأشار البيان إلى تحسن حالتها الصحية على أمل أن تعود للحياة العامة في الوقت المناسب.