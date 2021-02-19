قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسية الأميركية بخصوص سد النهضة، محل الخلاف بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإثيوبية بالقرار وأن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل. وأشار برايس إلى أن أميركا تراجع سياستها تجاه سد النهضة وتقيم دورها في تسهيل الحل بين مصر وإثيوبيا والسودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تراجع سياساتها بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.