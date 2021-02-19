بايدن لا ينوي دعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تدع روسيا للانضمام إلى قادة العالم في مجموعة السبع فيما يمثل تراجعا عن مسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لضم موسكو لعضوية المجموعة.

وقالت للصحفيين متحدثة على متن على متن طائرة الرئاسة الأميركية إن أي دعوة لروسيا للانضمام إلى مجموعة السبع ستكون بمشاركة جميع أعضاء المجموعة. وأفادت ساكي "لا أعتقد أننا سنوجه دعوات جديدة إلى روسيا أو نكرر دعوات جديدة لروسيا"، وتابعت "من الواضح أن الدعوة ستتم بالشراكة مع شركائنا في مجموعة السبع".

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