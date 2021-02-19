جوتيريش : العالم لن يتحمل انقساما بين أكبر قوتين عظميين

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، خلال مشاركته اليوم الجمعة فى فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن: "لا نستطيع حل القضايا الأكبر لزمننا بينما توجد خلافات بين أبرز القوى العالمية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف: "عالمنا ليس فى حالة تمكنه من تحمل مستقبل تقسم فيه أكبر قوتين اقتصاديتين الكرة الأرضية لجزئين لدى كل منها عملته وتجارته وأمواله وإنترنته وذهنه الاصطناعى. هناك خطر تحول الانقسام والتكنولوجى والاقتصادى إلى الجيوسياسى والعسكرى".
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة المصالحة فى وجه جائحة فيروس كورونا، مضيفا: "لقد رأينا تقدما إيجابيا معينا فى تسوية بعض النزاعات، إلا أنها لا تزال مستمرة فى أماكن كثيرة".
ولم يوضح جوتيريش ما هى القوتين العالميتين اللتين كان يتحدث عنهما، إلا أنه تحذيراته تأتى فى الوقت الذى تخشى فيه مخاوف من تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصاديين فى العالم.
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