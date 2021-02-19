قتل ابنها وجاءها نادمًا بسلاحه لتقتص منه في بيتها.. وهكذا ردت عليه الأم

عفت سعودية تدعي نورة الشهراني عن قاتل ابنها حيث قالت له " تبشر وأنا نورة".

والتقي برنامج " ياهلا" علي قناة روتانا خليجية مع شقيق المقتول وهو محمد الراجح الواهب حيث روي قصة قتل أخيه عبد الله و التي تعود لما يقرب من أكثر من عام قائلا : ‬"شهد يوم الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1441هـ مقتل أخي عبدالله -رحمه الله-؛ حيث اتجه بعد صلاة عصر ذلك اليوم إلى حدود أرضنا التي توجد بها بركة مياه يجعلها دائمًا سقيا للأنعام والدواب عند تعبئتها كسبًا للأجر والمثوبة من الله، وفي تلك الأثناء أتاه أحد جيراننا وقتله في ذلك المكان".

وأضاف: ثم ذهب هذا القاتل بأمه وزوجته وأولاده إلى والدتنا قبل صلاة المغرب ودخل عليها في بيتها حاملًا سلاحه وقال لها "أنا قتلت ابنك عبدالله وأنا في وجهك ، فقامت والدتنا وقالت "إنا لله وإنا إليه راجعون أجرتك، أنت في وجهي ، وطلبت من أبنائها عدم الاقتراب منه حتى تأتي الجهات الأمنية وتقوم باستلام الجاني وتكمل إجراءاتها النظامية والقضائية والشرعية في هذه القضية.

وتابع شقيق المقتول: عندما سمعنا في اليوم الثاني من العزاء عزم جيراننا الرحيل من منزلهم، ذهبنا أنا وإخواني إلى جيراننا في بيتهم وقلنا لهم جيرة السنين لتذهبها نزغة شيطان.

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال قد قام بزيارة لمنزلهم ووالدتهم حيث كان لها وقع طيب وأثر كبير على نفوسهم، رغم مضي سنة و3 أشهر على حادثة القتل.