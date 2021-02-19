القبض على رجل في دبي يقود شبكة كبيرة لتجارة المخدرات بفرنسا‎

ذكر مكتب النائب العام في مرسيليا جنوب فرنسا أنه جرى توقيف رجل أربعيني في دبي، يشتبه أنه يدير من الخارج حيث يعيش، عمليات اتجار بالمخدرات في المدينة الفرنسية.
وقال مكتب النائب العام إن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق حكيم بوربوح بتهمة "تهريب المخدرات دوليا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن النائبة العامة في مرسيليا دومينيك لورنز قولها إن العملية نتيجة تعاون دولي جيد مع سلطات الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب التقارير، فقد غادر حكيم بوربوح فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها، بعد مقتل شقيقه مهدي عام 2014، حيث انتقل إلى دبي قبل بضعة أشهر بعد إقامته في المغرب.
وكان شقيق بوربوح قد قتل بسلاح كلاشنيكوف في ابريل 2014 بعيد خروجه من السجن.
ورأى المحققون وقتها أن جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلات بوربوح وطير من جهة ورماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على السيطرة على تجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.
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