الأردن.. حبس دورية أمن بأكملها لسبب غريب

أصدر مدير الأمن العام بالاردن قرارا بحبس طاقم دورية قام بتصوير أحد الأشخاص أثناء القاء القبض عليه بصورة غير لائقة ومخالفة للقانون.

وبحسب وكالة الأنباء الاردنية " بترا" فقد أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مدير الأمن العام، أوعز بحبس طاقم إحدى الدوريات لتجاوزهم وتصوير شخص بصورة غير لائقة أثناء القبض عليه.

وطلب مدير الأمن العام القضاء الشرطي بمباشرة التحقيق في الفيديوهات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أمرهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز حصل أثناء توقيف ذلك الشخص.