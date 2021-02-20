مواصفات وسعر Oppo Reno 5 ومعرفه مميزاته وعيوبه 2021

مواصفات وسعر Oppo Reno 5 أطلقت شركه اوبو هاتفها الجديد الذي يعد نقله كبيره جدا بين الهواتف الموجودة والذي يأتي لأول مره بنسخه ال 5G والذي يدعم شبكات الجيل الخامس بين الهواتف الموجودة ويأتي هاتف رينو 5 الجديد بمعالج قوي جدا مع عدم التغيير في شكل الجهاز والاحتفاظ بالتصميم القديم ويأتي الهاتف بأحدث نظام اند رويد من الإصدار 11 والذي يعد أخر ما تم طرحه مؤخرا ويأتي الجهاز بشاشه اموليد 90 هرتز وزيادة قدره شحن البطارية والتي أصبحت 65 وات وسنعرض لكم اهم مواصفات وسعر Oppo Reno 5 ,جميع مميزات وعيوب الهاتف.

يأتي هاتف اوبو رينو 5 الجديد بمدخلين لأضافه مدخلين SIM كما يدعم الجيل الخامس كما يأتي الهاتف بوزن 172 جرام ويدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وأيضا الجيل الخامس ويعد الهاتف من الهواتف المصنوعه من ماده البلاستيك المصنفر ويأتي الهاتف بذاكره كبيره جدا 128 جيجا بايت وذاكره عشوائيه 8 جيحا رام ويدعم زيادة المساحة عن طريق أدخال كرت ميموري حتي 256 جيجا بايت ويأتي الهاتف ببطارية عملاقه 4310 مللي أمبير مع قدرتها علي الشحن السريع بقدره 65 وات ويأتي الشاحن مع الجهاز

مميزات Oppo Reno 5

من مميزات اوبو رينو 5 ان وزنه خفيف فيأتي بوزن 172 جرام فقط مما يسهل في حمله واستخدامه كما يأتي الجهاز ببصمه تعد من افضل البصمات المدمجه في الشاشة ويأتي الجهاز بشاشه اموليد تدعم 90 هيرتز ويقدم الجهاز أداء ممتاز جدا ومن مميزات Oppo Reno 5 انه يأتي بشحن سريع بقدره 65 وات وبطاريه عملاقه أيضا ويقدم الجهاز أداء مقبول جدا نظرا لسعره المحدد ومن مميزات Oppo Reno 5 انه يأتي بكاميرا أماميه 44 ميحا بكسل والكاميرا الخلفية تأتي بأربع كاميرات الأولي وهيا الأساسية تأتي ب 64 ميحا بكسل والثانية بدقه 8 ميحا بكسل أما الثالثة والرابعة بدقه 2 ميحا بكسل

عيوب Oppo Reno 5

من عيوب Oppo Reno 5 انه يأتي بتصميم قديم كما تعودنا عليه في النسخة السابقة من Oppo Reno 4 والذي لم يتغير أي شئ في تصميم الجهاز كما أنة من عيوب الجهاز انه مصنوع من خامات البلاستيك وهذا غير مقبول في الوقت الحالي كما أن الهاتف لا يأتي بصوت ستريو ولا يأتي بلمبه أشعارات ويأتي الجهاز بسعر مبالغ فيه ويعد مرتفعا والذي من المتوقع أن يكون بسعر 8000 جنيها.