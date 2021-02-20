أخبار اليمن : جريح بنيران العدو في صعدة وغارات على مأرب

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جريح بنيران العدو في صعدة وغارات على مأرب

أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارات جوية على مأرب. جريح بنيران العدو في صعدة وغارات على مأربأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارات جوية على مأرب. وأوضح مصدر عسكري أن حرس الحدود السعودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطرة. وذكر المصدر أن الجيش السعودي يتعمد استهداف المناطق الآهلة بالسكان مرتكباً جرائم مستمرة منذ بداية العدوان. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية صرواح في مأرب.

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