الكويت تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

قالت الكويت إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد.
وأشارت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوما... أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام".
وعلقت الكويت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من السابع من فبراير وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.
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