بالصور.. سحابة ترابية تخنق العاصمة السنغالية دكار

غطت سحابة ترابية حملتها رياح جافة من الصحراء مناطق شاسعة في غرب ووسط أفريقيا مما تسبب في انخفاض الرؤية وشعور السكان بالاختناق وتعطل الصيد في دكار عاصمة السنغال.
وفي كل عام تهب رياح صحراوية جافة محملة بالأتربة وتغطي كثيرا من غرب أفريقيا وخليج غينيا. وتحدث الظاهرة السنوية المعروفة باسم موسم الهرمتان في الفترة بين نوفمبر ومارس.
وقالت خوديا ناديايي التي تبيع السمك في سوق بدكار "من معهم صغار مثلي يعانون من متاعب صحية ولم يتجاوزوا عامهم الأول لن يمكنهم العمل بارتياح ... لم أستطع العمل أمس بسبب التراب، اضطررت للعودة إلى البيت".
وغطى الضباب عاصمة السنغال منذ بداية الأسبوع مما دفع وزارة البيئة لتحذير السكان من أخطاره على الصحة.
وحثت الوزارة السكان في بيان على الحد من الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة وبقاء الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي في المنازل.
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