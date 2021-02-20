ماكرون يدعو لمنح إفريقيا 13 مليون جرعة لقاح كورونا فى أسرع وقت

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن عبر الفيديو من باريس "لدى القارة الإفريقية 6,5 مليون عامل فى مجال الصحة. تحتاج إلى 13 مليون جرعة لحمايتهم والسماح لأنظمتهم الصحية بالصمود" فى ظل أزمة كوفيد.
وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، أشار ماكرون إلى أن هذه الكمية لن تشكّل إلا 0,43 فى المئة من مخزونات الغرب من اللقاحات، لكن من شأنها أن تحدث فرقا بالنسبة للدول الإفريقية التى تكافح لحماية مواطنيها.
وقال ماكرون "إذ كان بإمكاننا نحن، الأوروبيون والأمريكيون، إيصال الجرعات البالغ عددها 13 مليونا هذه فى أقرب وقت ممكن، فالأمر يستحق القيام به بدرجة كبيرة، يستحق من أجل مصداقيتنا".
وحذّر من أنه فى حال لم تصل الجرعات التى تعهّدت بها الدول الأغنى فى غضون أقل من ستة إلى 12 شهرا، "سيتعرّض أصدقاؤنا الأفارقة إلى ضغوط من قبل شعوبهم، وبشكل محق، لشراء جرعات الصينيين والروس أو مباشرة من المختبرات".
وتابع "وستكون قوة الغرب، الأوروبيين والأمريكيين، بذلك مجرّد مبدأ لا واقع".
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