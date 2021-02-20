بايدن من مصنع فايزر : لقاحات كورونا آمنة وسليمة

جدة - نرمين السيد - أضاف بايدن، "نعمل على تطعيم جميع الأمريكيين بحلول شهر يوليو"، متهما إدارة ترمب بأنها أخفقت فى وضع خطة لتطعيم الأييركيين.

وقبل أسبوع، أعلن بايدن أنّ إدارته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحى فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19 لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التى أطلقتها.

وقال بايدن حين كان يزور معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن " وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر".

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لن نحل كل الأمور لفترة من الوقت، لكننا سنحلها فى نهاية المطاف".

وقال بايدن: "لقد اشترينا الآن لقاحًا كافيًا لتطعيم جميع الأمريكيين"، وقال إن الولايات المتحدة ، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 330 مليون نسمة ، فى طريقها للحصول على 300 مليون جرعة بنهاية يوليو.

واتهم سلفه ترامب بأنه لم يطلب لقاحًا كافيًا ولم يفعل ما يكفى لجعل الناس يصطفون للحصول على اللقاح.