تونس.. 725 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 226740. وبحسب قناة نسمة التونسية فقد أجرت الصحة 3631 تحليلا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت الوزارة التونسية 35 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الآن إلي 7719 حالة.

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