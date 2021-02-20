خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة السورية عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبينت الصحة السورية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفع إلى 15094 إصابة. ‏كما رصدت الصحة السورية تعافي 82 خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلى 9064. وسجلت الصحة السورية وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 994 .

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