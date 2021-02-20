إيطاليا تحقق بوجود ملايين اللقاحات المزيفة لكورونا

أجرت الشرطة الإيطالية التي تتولى التحقيق في أدوية ولقاحات لكوفيد-19 مزيفة، استجوابا لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح فايزر خارج نظام التعاقد الأوروبي.
لأسابيع، أبلغ حاكم فينيتو، لوكا زايا، عن اتصال بعض الوسطاء المجهولين به وعرضهم بيع لقاحات، منها اللقاح الروسي والصيني، له بعد أن عبر علنا عن إحباطه من نقص شحنات اللقاح في إيطاليا، وقال إنه يريد شراء لقاحات منطقته الخاصة بمعزل عن المسار الحكومي الوطني.
قال زايا إن رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة والذي يتولى العروض د. لوتشيانو فلور، التقى فريق الرعاية الصحية التابع لقوات الدرك.
وأكد الفريق أنه يفتش مكاتب فينيتو المحلية "للبحث عن مقدمي اللقاحات المزعومين خارج الاتفاقات مع السلطات المركزية".
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