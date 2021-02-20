قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعي

قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة جديدة تقدم للمطلقات والأرامل قرض وبدون فوائد أو أي رسوم، حيث إنه يستهدف من المجتمع الفئات الأشد حاجة، ويتم هذا عن طريق تقديم إليهن تمويلاً يعمل على مساعدتهن على تحمل تكاليف وضغوط الحياة، ولقد تم التأكيد على أن إطلاق هذا القرض يأتي من ضمن رعاية ودعم خادم الحرمين، ليضمن للمرأة التمكين من الدعم المالي، لتستطيع التغلب على الصعوبات الحالية، وتطوير المستوى المعيشي، حيث إنه سيمكن النساء اللاتي بحاجة حالياً من الحصول على التمويل من خلال قرض كنف دون شرط وجود أولاد، كما تم الإعلان عن أنه من الممكن الحصول على كنف بسهولة عن طريق الموقع الرسمي للبنك الإلكتروني، فتستطيع السيدات أن تتقدم بعد توافر جميع الشروط المطلوبة.

قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

لقد قام بنك التنمية الاجتماعي بتقديم خدمة جديدة للسيدات وبوجه خاص لكلا من المطلقات والأرامل، قرض تمويلي تصل قيمته إلى 30 ألف ريال سعودي وبدون فوائد أو رسوم وأيضا من ضمن هذه التسهيلات التي يقوم بنك التنمية بتقديمها إنه بأقساط ميسرة وتصل فترة السداد إلى 60 شهرًا.

يجب أن لا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

وبالنسبة للكفيل فيجب أن لا يزيد العمر عن 55 عاما .

وينبغي أن تكون السيدة موظفة في القطاع العام.

ويجب أن تكون عند التقديم علي رأس عملها.

وفي حالة أن تكون السيدة ربه منزل فينبغي إحضار كفيل.

كما أعلن البنك أنه في حالة إن كانت غير موظفة فيجب ان يكون الكفيل موظف حكومي رسمي وعلي رأس عمله وأن تكون الالتزامات المادية التي يقدمها تسمح بالكفالة.

وفي حالة أن المتقدمة موظفة حكومية فيجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال سعودي.

أهم الشروط المطلوبة للحصول علي قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعيةأهم الأهداف المطلوبة من هذا القرض من قبل بنك التنمية الاجتماعي

كان الهدف الأساسي من القرض هو توفير للمرأة الدعم المالي لتستطيع تجاوز الصعوبات الحالية والمساعدة في رفع مستواهن المعيشي، كما يساعد على تحسين المستوى لجودة الحياة للفئات المستهدفة، وهو الأمر الذي يعمل في تقديم الرفاهية الاجتماعية لها وأيضا تعرف على قروض بدون فوائد بالسعودية وتفاصيل كل قرض وشروطها

يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

وإرفاق العنوان الوطنى .

ورقم حساب الآيبان .

ورقم الهاتف المسجل في ابشر .

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أهم المتطلبات المطلوبة ليتم التقديم لقرض كنف