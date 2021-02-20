وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت إدارة الطيران المدنى، فى بيان اليوم الجمعة، أن باقى الركاب القادمين من الدول الأخرى، سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسى فى أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل فى منصة "كويت مسافر"، على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى فى الحجر المنزلى.
وأوضحت أن هذه عن الاجراءات الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم الأحد المقبل تأتى بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاسيما بعد ظهور السلالات المتحورة.
وذكرت أنه يستثنى من الحجر المؤسسى المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج فى الخارج والطلبة الكويتيون الدارسون فى الخارج والقصر من هم دون 18 عاما ومسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسى والطواقم الطبية على أن يخضعوا للحجر المنزلى لمدة 14 يوما.
وأكد البيان أنه لن يتم قبول أى راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا من خلال التسجيل فى منصة "كويت مسافر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. الكويت تعلن إجراءات جديدة على الرحلات الجوية القادمة إليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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