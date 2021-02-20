أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، أنه لن يقبل بأي مرشح في حكومته لا يمكن العمل في جميع أنحاء الدولة.
وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار عقيلة صالح، أعضاء مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة".
وأضاف :"سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا".
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، زار الشرق الليبي، والتقى مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدبيبة: لن أقبل بمرشح للحكومة الليبية لا يمكن العمل في جميع أنحاء الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.