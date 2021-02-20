أنشيلوتي: حصلنا على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ليفربول

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن فريقه حصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة مضيفه ليفربول حامل اللقب السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن استعاد المهاجم دومينيك كالفرت-لوين ولاعب الوسط آلان جاهزيتهما.

وغاب الدولي البرازيلي آلان منذ منتصف ديسمبر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما غاب كالفرت-لوين، هداف إيفرتون برصيد 18 هدفا في كل المسابقات، عن آخر مباراتين بسبب مشكلة مماثلة.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "عاد دومينيك وآلان. تنتظرنا مباريات كثيرة في هذه المرحلة لذا سيكون من الرائع عودتهما للتشكيلة.

"عودة آلان مهمة جدا للفريق. يضيف المزيد من القوة والعمق الدفاعي".

وسيغيب المدافع ييري مينا عن المواجهة على ملعب آنفيلد بعد إصابته في ربلة الساق أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء حيث يواجه اللاعب الكولومبي خطر الغياب أربعة أسابيع.

ولم يحقق إيفرتون الانتصار في آخر 20 مباراة بالدوري الممتاز أمام ليفربول وقال أنشيلوتي إن فريقه عازم على إنهاء هذا السجل السيء.

وقال "معنوياتنا مرتفعة. ندخل كل مباراة قمة أمام ليفربول برغبة الفوز. مر وقت طويل منذ آخر انتصار لإيفرتون في القمة لكن قد يكون السبت الوقت المناسب لتحقيق الفوز".