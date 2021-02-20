بسبب فضيحة لقاحات كورونا.. وزير الصحة الأرجنتيني يستقيل من منصبه

أعلن وزير الصحة الأرجنتيني، خينيس جونزاليس جارثيا اليوم السبت، استقالته من منصبه إثر فضيحة تتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وكان جارثيا أكد في وقت سابق اكتشاف أول 4 حالات إصابة بسلالتيّ فيروس لمكتشفتين لأول مرة في البرازيل.
والأسبوع الماضي علن مسؤولو الصحة والطيران في الأرجنتين وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وتشمل الدفعة 240 ألف جرعة من اللقاح، معظمها متوجه إلى الأرجنتين والبقية إلى بوليفيا.
ووفقا لوكالة الأنباء الأرجنتينية، فمن المقرر أن تتسلم بوليفيا 20 ألف جرعة من الشحنة، لتصبح ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تستقبل اللقاح الروسي بعد الأرجنتين التي استقبلت شحنتين، تحتوي كل منهما على 300 ألف جرعة.
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