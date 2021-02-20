البيت الأبيض: واشنطن لن تدعو روسيا للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الكبرى

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى إن إدارة بايدن لن تدعو روسيا للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، ما يمثل تراجعا عن مساعى الرئيس السابق دونالد ترامب فى هذا الاتجاه.





وفى حديثها مع الصحفيين، أمس الجمعة، قالت بساكى إن أى دعوة لروسيا للانضمام إلى مجموعة السبع ستتم بالشراكة مع جميع أعضاء المجموعة. وكان ترامب أفاد خلال فترة رئاسته بأن العمل جار بشكل حثيث بشأن عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، من عدمها، مؤكدا أن عودة موسكو للمجموعة سيكون "أمرا مفيدا".

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