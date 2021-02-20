طريقة التسجيل في بوابة عين التعليمية للطلاب

طريقة التسجيل في بوابة عين التعليمية، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق بوابة عين التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، والتي تسهل على الطلاب التعرف على مواعيد حصصهم الدراسية والجداول الأسبوعية للحصص الدراسية، حيث تعتبر تلك الخطوة من خطوات تطوير التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، ويرغب أولياء الأمور في التعرف على كيفية التسجيل في بوابة عين التعليمية.

مميزات بوابة عين التعليمية

نوضح لكم بعض من مميزات بوابة عين الوطنية التي توضح ضرورة التسجيل في منصة عين التعليمية كالتالي:

تساعد الطلاب على توسيع الأفق والتفكير بحرية كما يشائون وتوفر لهم عدة طرق للتعلم الذاتي وليست المدرسة فقط.

توفر للمعلمين مجموعة من استراتيجيات التعليم الجديدة التي تساعدهم في تعليم الطلاب وتوصيل المعلومات بسهولة.

لها دور كبيرة في انتشار فكرة التعليم الأونلاين عبر الإنترنت وهي من الأفكار المعروفة لدى جميع دول العالم.

ساعد في تأسيس تلك المنصة عدد كبير من الشركات المختصة بتطوير التعليم والتكنولوجيا.

تستخدم أدوات تعليمية جديدة وحديثة في طرقها، حتى تسهل من التفاعل بين المعلم والطالب وولي الأمر.

كما وتحتوي على بعض الكتب الدراسية للطلاب التي تحمل الكثير من المعلومات عن مناهجهم الدراسية المقررة عليهم، وتسهل عليهم الدراسة والتعلم.

كما تحتوي على بوابة خاصة بالمسلمين بها كتب عن تاريخ الإسلام والمسلمين منذ بدايته، حيث يتم شرح ذلك التاريخ.

خطوات التسجيل في بوابة عين للطلاب

و للتعرف على طريقة التسجيل في بوابة عين للطلاب يمكن اتباع خطوات التسجيل التالية:

فتح الموقع الإلكتروني الخاصة ببوابة عين التعليمية. يتم فتح صفحة التسجيل الخاصة بالموقع، حيث يطلب كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة، ومن ثم استخدام نفس البريد الإلكتروني المسجل به في نظام نور. ومن ثم يتم كتابة رمز التحقق المكتوب في الصفحة، وكذلك كتابة الرمز المرسل البريد الإلكتروني في مربعه المخصص. وبعد ذلك يتم الضغط على رابط التسجيل المسل على البريد الإلكتروني فتح الحساب الشخصي على بوابة عين.