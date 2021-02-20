تحديث جديد من جوجل ماب لحجز ركنة سيارة

تحديث جديد من جوجل ماب، قامت جوجل ماب بالاتحاد مع شركتي من الخدمات الرقمية، وذلك من أجل أن تتيح لمستخدميها أن يقوموا بحجز مكان لركن السيارة من خلال دفع مبلغ الحجز من خلال التطبيق، ليسهل على السائق إيجاد مكان ركن سيارته عند وصوله للجهة المطلوبة، كما وأن الشركة قامت بإطلاق مجموعة خدمات جديدة من جوجل مابس لجميع الأفراد تعرفوا عليها.

خدمات جديدة من جوجل مابس

قامت شركة جوجل مابس بطرح بعض الخدمات الجديدة للمستخدمين وكان منها:

دفع الرسوم الخاصة بمترو الأنفاق.

دفع الرسوم الخاصة بالقطار والسكك الحديدية.

أو دفع رسوم وسائل المواصلات العامة والنقل وتطبيقها بشكل مباشر، حيث وصل عدد المدن المطبق فيها ذلك التحديث حوالي ثمانون مدينة حتى الآن.

ميزة حجز ركنة السيارة من جوجل ماب

وأعلنت شركة جوجل ماب بأن الميزة الجديدة سيتم طرحها أولًا لهواتف الاندرويد ومن ثم يليها هواتف الأيفون، كما وأن الشركة قامت بالاتحاد مع شركتين حتى تتمكن من توفير ميزة حجز ركنة السيارة ودفع رسوم الحجز من خلال جوجل مابس وهما شركة ParkMobile وشركة Passport.

طريقة استخدام ميزة جوجل ماب الجديدة

الميزة الجديدة ستتوفر تحت اسم Feed the meter، وبمجرد الضغط على زر خدمة حجز مكان لركن السيارة سيتواجد زر خاصة بالدفع لحجز المكان Pay for Parking، ومنها يتم النقل بشكل مباشر للمستخدم إلى تطبيق Google play وهنا يتم تسجيل مجموعة من البيانات الخاصة بك وبالسيارة مثل رقم المنطقة ورقم لوحة الترخيص والمكان المراد حجز ركنة به وتحديد الوقت المستخدم للركن فيه، ومن ثم بالنسبة لرسوم حجز مكان الركن من خلال جوجل يقوم التطبيق بخصم تلك الرسوم من بطاقة الائتمان أو من خلال حساب جوجل باي الخاص بك.

ميعاد إطلاق الميزة الجديدة من جوجل مابس

من المنتظر أن يتم إطلاق ميزة حجز مكان لركن السيارة والدفع مقابل تلك الخدمة من خلال جوجل بلاي جوجل مابس، في فترة الأسابيع القليلة المقبلة وسيتم إتاحتها لعدد ثمانين دولة.