"برسيفيرنس" ترسل صورا ذاتية جديدة قبيل الهبوط على سطح المريخ

قدم علماء إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) صورا مبكرة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة (برسيفيرنس) من بينها صورة ذاتية للمركبة ذات الست عجلات المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر قبل لحظات من الهبوط.

والتقطت هذه الصورة الملونة كاميرا مثبتة على "الرافعة سكاي" والتي تعمل بالطاقة الصاروخية والموجودة فوق (برسيفيرنس) مباشرةً مع هبوط المركبة الفضائية يوم الخميس فوق تربة المريخ.

وكشف مديرو المهمة تلك الصورة خلال إفادة إخبارية عبر الإنترنت من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالقرب من لوس أنجليس بعد أقل من 24 ساعة من الهبوط.

وتُظهر الصورة المركبة بأكملها معلقة من ثلاثة كابلات من الرافعة سكاي، إلى جانب سلك اتصالات. كما كان يمكن رؤية دوامات من الغبار تتطاير بواسطة دافعات صواريخ الرافعة.

وقالت آرون ستيهورا نائبة قائد فريق الهبوط بالمهمة "هذا شيء لم نشهده من قبل".

وتم التقاط الصورة في نهاية ما وصف بأنها "سبع دقائق من الرعب" قبيل هبوط (برسيفيرنس) في قاع حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو بعد رحلة إلى المريخ بسرعة 12000 ميل في الساعة.

وتأمل ناسا بأن تقدم هذا الأسبوع المزيد من الصور والمقاطع المصورة - ربما يكون بعضها مع الصوت - والتي التقطتها جميع الكاميرات الست المثبتة على المركبة الفضائية .