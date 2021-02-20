تفاصيل الدخول علي منصة مدرستي الالكترونية بخطوات سهلة للطلاب

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الذي يخص منصة مدرستي وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم أن المدرسة السعودية ستبدأ العام الدراسي الجديد 1442 الأسبوع المقبل، ابدأ البحث في المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل على منصة خاصة، لأن المنصة تهدف إلى توفير جميع أنواع التعليم المختلفة بلغات متعددة المصادر مثل العربية والإنجليزية للطلاب للحصول على المواد العلمية بطرق مختلفة.

منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa

منصه مدرستي عبارة عن منصة إلكترونية مصممة لخدمة مفهوم التعليم عن بعد، لأن الدول العربية تأمل في إدخال مفهوم التعليم عن بعد في أيام دراسية معينة لمحاولة تبنيها في المستقبل مثل الدول الغربية، وتصميم النظام الأساسي ويمكنه تسهيل المعاملات على الطلاب، في هذا النظام الأساسي، توجد بعض الإرشادات المهمة التي يمكن أن تساعد الطلاب على تحسين المسؤوليات والاختبارات التي يقوم بها المعلمون كل يوم، توفر المدرسة أيضًا فصلًا دراسيًا متكاملًا، ولكنه يظهر في شكل جديد على الإنترنت، بالنسبة للطلاب، كل ما يحتاجون إليه هو جهاز كمبيوتر وإنترنت جيد للتواصل والمعالجة مع النظام الأساسي.

تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية 2020

كما تشتمل المنصة على إضافة جديدة تمت إضافتها في الأيام الأخيرة وهي الحضور والمغادرة، حيث يتم تسجيل الطالب للمشاركة بين الساعة 8إلي 8 ونصف، كما يفتح باب الخروج الساعة الثالثة بعد الظهر، وفيما يلي خطوات التسجيل على المنصة:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بـ منصتي مدرستي.

تحديد اتصال.

إلغاء اسم الطالب والرقم القومي.

أدخل رسائل البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور واحفظها.

انقر فوق تسجيل الدخول.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستتمكن من الوصول إلى المنصة والاستمتاع بكل محتوياتها الفريدة والغنية بالمعلومات والمتنوعة من مصادر مختلفة، وهناك العديد من الإرشادات التي تقدمها الشركة على المنصة عند تسجيل الدخول لأول مرة.

وذلك لتسهيل إدارة المنصة دون الحاجة إلى البحث كثيرًا فيها، نظرًا لما تحتويه من موارد عديدة.

قمنا بتقديم محتوي وافي ومتميز يمكنك عزيزي القارئ من الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي بشكل أسهل وأسرع من ذي قبل.