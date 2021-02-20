الفرق بين واتساب whatsapp وسيجنال وأوجه الاختلاف

أحدثت الفروق بين سيجنال وواتساب الكثير ضجة في الفترة الأخيرة، على عكس الرسائل القصيرة والرسائل الأخرى المرسلة عبر الشبكات الخلوية، فإن هذين التطبيقين للمراسلة لهما بعض الأشياء المشتركة، فيما يلي تفصيل للاختلافات الرئيسية بين منصتي المراسلة المشفرتين لمساعدتك في تحديد النظام الذي تريد استخدامه.

الفرق بين واتساب whatsapp وسيجنال

يستخدم التطبيقين التشفير من طرف إلى طرف، إذا قاطع شخص ما الدردشة أو وجدها على الخادم، فسيؤدي ذلك إلى ظهور الرسالة مخفي، يسمح هذان التطبيقان لمستخدمين متنافسين بالدردشة مجانًا عبر شبكة WI-Fi أو البيانات الخلوية، مما يجعلهما مثاليين لإجراء مكالمات دولية، ومع ذلك، يتمتع التطبيقان بوجهات نظر مختلفة جدًا حول الملكية والأمان وسهولة الاستخدام.

على الرغم من أن Signal توفر المزيد من الحقوق الخاصة، فإن WhatsApp يتمتع بميزات قابلة للتخصيص ويوفر سهولة الاستخدام.

نظرًا للتشفير لا يمكن لـ Facebook الوصول إلى الدردشة، ولكن يمكن للشركة استعادة بيانات المستخدم.

وفقًا لتقرير في مجلة Wired ، يمكن لـ Facebook استخدام برامج المراسلة وبيانات الدفع وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع للوصول إلى رقم الهاتف وعنوان IP وشبكة الهاتف المحمول والفترة الزمنية لوصيفي.

اختار بعض المستخدمين عدم السماح لـ Facebook بالوصول إلى البيانات الشخصية في عام 2016.

ومع ذلك ذُكر أنه إذا لم يوافق جميع المستعملين على مشاركة المعلومات قبل 8 فبراير، فسوف يفقدون الوصول إلى التطبيق.

يشير التطبيق إلى أنه لم يتم استلام أي رسالة مستخدم أو مجموعة أو جهة اتصال أو معلومات ملف تعريف.

المعلومات التي يجمعها هي عندما قام المستخدمون بتثبيت Signal وتاريخ آخر تثبيت للتطبيق.

توفر الشركة أيضًا جميع البرامج، مما يعني أنه يمكن للجمهور رؤية كيف تتحكم التكنولوجيا في كودها.

يحظى بثقة العديد من خبراء الأمن، بما في ذلك إدوارد سنودن.

اقترح صحفيون من Vice و The Interc استخدام Signal على Whats App للحفاظ على خصوصية الرسائل.

بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر Messenger ثقة مثالية.

ما مدى أمان تطبيق WhatsAppما مدى أمان تطبيق Signal

لا تختلف الآراء في توفير تطبيقي سيجنال وواتساب الكثير من المزايا ولكن لكل منهم استعمال وهدف يلاقيه.