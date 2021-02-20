شدات ببجي 2021 احصل عليها بأسهل الطرق وتحديثات لعبة pubg mobile

يوفر الشحن المجاني لمفاتيح ببجي مثل PUBG Mobile للحصول على شدات ببجي عددًا كبيرًا من العناصر القابلة للفتح التي يمكن للاعبين استخدامها تعيين ملابسهم وأسلحتهم ومجموعة متنوعة من العناصر الأخرى لمنحهم المزيد من المواهب في ساحة المعركة لإلغاء قفل هذه العناصر، ستحتاج إلى إنفاق مبلغ من UC.

شحن شدات ببجي 2021 مجانا

على الرغم من أن عددًا من مواقع الويب وايضا البرامج التعليمية حول هذا الموضوع تدعي أنها خدعة للحصول على UC بدون مقابل على PUBG Mobile، يجب أن تكون دائمًا على دراية بالمحتالين حيث لا يوجد شيء مجاني تمامًا.

هذه الحيل لا تعمل، على الرغم من أنه لا تزال هناك بعض الطرق لإنشاء النظام لك، ومن المثير للاهتمام، أن هناك طريقة يمكن للاعبين من خلالها الحصول بسهولة على بعض مفاتيح الربط المجانية في PUBG Mobile بجهد ضئيل، كل ما تحتاجه هو اتباع الخطوات ما يلي للشحن حزم ببجي مجانًا:

تحتاج فقط إلى تنزيل تطبيق Google يسمى “Google Opinion Rewards”.

يتطلب التطبيق من المستخدم إجراء استيضاح على المنصة مقابل اجر.

هذه الاستطلاعات سهلة للغاية ودفع مبلغ معقول من المال في شكل أرصدة Google Play.

بمجرد أن يمتلك المستخدم رصيدًا كافيًا من Google Play في حسابه، يمكنه استخدامه لشراء عدد من العناصر من متجر Play.

خطوات تثبيت برنامج للحصول على الـ UC

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية تثبيت التطبيق على هاتفك للحصول على UC مجانًا في الحانة.

الخطوة الأولى: ابدأ متجر الألعاب على هاتف Android الذكي وابحث عن “Google view Rewards”.

الخطوة الثانية: المشاركة في استطلاع عند استخدام مكافآت آراء Google لأول مرة، قد لا تتم مكافأتك على المشاركة في الاستطلاعات الأولى ومع ذلك، تدفع Google مقابل تجربة الاستطلاعات اللاحقة.

الخطوة الثالثة: افتح لعبة Peggy على هاتفك المحمول بمجرد حصولك على مبلغ من رصيد Google play.

يجب عليك فتح تطبيق PUB G على جهازك ثم التحويل إلى قسم شراء UC باللعبة.

ضمن “UC Buy” ، يمكنك استخدام الرصيد المكتسب لشراء UC.

يجب تحديد رصيد Google Play كطريقة دفع، بعد شراء UC، يمكنك فتح أشكال جديدة لـ PUB G.

ويلزم الاهتمام دائما بالنظر إلي أبنائنا في الوقت الحالي، حيث تقوم لعبة باجي بسرقة الوقت والأموال رغبته منهم في التسلية.