كندا: دفعة كبيرة قادمة من لقاح كورونا ومطالبات بتوخي الحذر الشديد

وتابع: "اللقاحات هي أولويتي القصوى، أعرف أن رؤساء حكومات المقاطعات يشعرون بنفس الشيء، إن العبء الكبير الذي سنواجهه، مع انتقال عمليات تسليم اللقاحات إلى الملايين، يعني أن المقاطعات ستحتاج إلى أن تكون جاهزة".
من جهتها، قالت رئيسة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام إن إمدادات كندا من اللقاحات ستظل صغيرة نسبيا خلال الأشهر المقبلة، مضيفة إن المقاطعات والأقاليم يجب أن تحافظ على إجراءات صارمة للصحة العامة لمنع ظهور السلالات الجديدة الأكثر عدوى.
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