خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا بسهولة 2021

شحن جواهر فرى فاير تعتبر لعبة فرى فاير من أشهر الألعاب ويغتصبها الجميع من محبي الألعاب الإلكترونية، وعند صدور أول نسخة من لعبة فرى فاير فى عام ٢٠١٩، واصدرته شركة غارينا، وتشبه فرى فاير نسبة في حد ذاتها لعبة بابجي كثيرًا، وذلك من خلال طريقة العب ولكن تختلف اللعبتان في طريقة التحديث الذي بطاقة جميع اللاعبين، وكثيرا ما يطلب لاعبي فري فاير تحديثات جدية وكما يطلبون طرق معرفة شحن الجواهر لعبة فرى فاير، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة شحن جواهر فرى فاير بالتفصيل، فقط تابعونا

طريقة شحن جواهر فرى فاير

يمكنك عزيزي القارئ شحن جواهر فرى فاير من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط شركة غارنيه.

سجل دخولك على الرابط، وقم بإدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بك.

اكتب اسم الجهاز الخاص بك، كما يجب توضيح خدمات الهاتف إذا ما كان أندرويد أو ios, أو بي سي اس.

أدخل اسمك داخل اللعبة، ومن ثم الضغط على أيقونة موافق.

اضغط على عدد الجواهر الذي تريد شحنه.

اضغط على زر استمرار.

قم بعد ذلك على الضغط على Elite pass، ثم انقر على موافق..

بعد ذلك سيتم إرسال وشحن الجواهر لك.

اذهب الى اللعبة التأكد من وصول الجواهر، والتأكد من عملية شحنها.

أما في حالة عدم شحن الجواهر فهنا يجب عليك ان تنتهي من عرضين أو ٣ عروض.

طريقة أخرى لربح الجواهر من فرى فاير

هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها الحصول على جواهر من لعبة فري فتير، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على مهمتهم البرنامج الخاصة.

ستظهر أمامك عدد من الاختيارات التابعة لشركة فيس بوك.

من تلك الاختيارات الإشتراك على قناة اليوتيوب الخاصة بهذا البرنامج.

أن تقوم بمتابعة صفحة اللعبة على تطبيق انستجرام.

كل تلك الاختبارات تتيح لك عدد من النقاط .

يمكنك الحصول على عدد ٣٠٠ نقطة من خلال دعوة أصدقائك للمشاركة، ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل تحديثات جواهر فري فايل وجميع ما يخص اللعبة المفضلة للملايين حول الوطن العربي.