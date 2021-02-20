بايدن: لقاحات كورونا آمنة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة، داعيًا الأمريكيين للالتزام بالتدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وأضاف بايدن خلال زيارته إلى مصنع لقاحات مضادة للفيروس تابع لشركة فايزر: "اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة".

وتابع أن الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. إنهم دقيقون الى هذه الدرجة".

وقال "إذا كان هناك من رسالة يجب إيصالها إلى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة".

ولفت بايدن إلى أن برنامج إيصال اللقاحات إلى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها، مؤكدا أنه "لم يكن هناك أبدا على الإطلاق تحد لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به، لكننا نقوم بإنجاز العمل".