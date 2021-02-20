يبحث العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية 1442 والتي لم يتم الإعلان عنها بعد حيث أن كل شيئ غير محدد بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في الوطن العربي والعالم بأكملة، ومنذ ذلك بدأت انشائات التعاليم الالكترونية والاختبارات أيضاً من خلال الانترنت، ولكن هذا العام الفصل الدراسي الاول لم يتم تحديد مواعيد امتحانات الطلاب في أنحاء المملكة.

موعد الاختبارات النهائية 1442 بالمملكة

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى اتباع كافة التحاذر الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والوصول إلى بر الأمان حتى ينتهي هذا الوباء الذي اجتاح العالم، وقد تداولت انباء من قبل وزارة التعليم السعودي عن أن امتحانات العام سوف تكون كاملة في يوم الحادي والثلاثون من شهر مايو القادم حتى الان، ولم يتم تحديد ميعاد قبل ذلك على أن تكون الأجازة الصيفية للطلاب بما يقدر بثلاثة أشهر كاملة، ونرصد لكم أيضاً من خلال تلك المقالة تحديثات منصة مدرستي في الفقرة القادمة وكيفية الدخول إليها وتفاصيل تسجيل الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الشقيقة لعام 1442 هـ.

توقيت الاختبارات النهائية 1442

وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضع خطة محكمة وإجراء احترازي للطلبة والطالبات أثناء حضورهم واختباراتهم حتى يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم، والصعود نحو تعليم أفضل والخروج من ذلك الوباء المنتشر على خير في الفترة القادمة، ونتابع معكم كل المستجدات التي تختص بالاختبارات النهائية للطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية في حالة ذكر أى جديد من قبل وزارة التعليم السعودية على ان نرصد لكم كافة التفاصيل في التعليم الإلكتروني الذي يكون من خلال منصة مدرستي التعليمية وتسجيل الحضور والغياب للطلبة والطالبات في المملكة.