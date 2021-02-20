لعبة سايبر بانك Cyberpunk 2077 التي طال انتظارها

لعبة سايبربانك تعمل علي تغير كامل لتصميم الشوارع والمباني والسيارات وحياة الطائرات كثيرًا وكأنك في المستقبل، وقد اهتم المصنعون بهذه المشكلة لدرجة أنك تشعر أن أداء الأشخاص في العمل قد مر بتغيرات رهيبة في المستقبل مقارنة بالوقت الحالي.

ما هي لعبة سايبر بانك

تعتمد اللعبة على أداء العديد من المهام المحددة باحتراف وتجمع بين العديد من مشاهد الأفلام لتجعلك تشعر وكأنك تعيش في قصة حقيقية، كما تقدم العديد من الخيارات عند التحدث مع الآخرين، وهذه الاختيارات تستجيب لك، وستكون نتيجة الحوار بالتأكيد تكون مختلفة، على سبيل المثال، قد تضعك إحدى الردود في معركة شرسة، بينما تسمح لك استجابة أخرى بالمرور براحة البال، وما إلى ذلك.

لكن اللعبة لا تعتمد على المساحات المفتوحة، فهناك بالفعل سيارة يمكنها القيادة والقيادة كما تريد، ولكن لإكمال المهام المطلوبة، يجب الانتباه إلى بعض النقاط المحددة، حيث تقع اللعبة في مدينة تسمى “Nike City” ، وعادة ما يتم استعارتها من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

مسارات اللعبة المصرفية عبر الإنترنت

من أجل لعب هذه اللعبة من الصفحة الرئيسية، ستواجهك ثلاثة مسارات يمكنك اختيار منها ما رغبت “البدو وأطفال الشوارع وأعضاء المؤسسات”.

في الوقت الذي تصبح فيه بدويًا في اللعبة، يمكنك الآن الاستمتاع بحرية الحركة الكاملة، ويمكنك التجول مع البدو في الصحراء، وعادة ما تهاجم مستودعات الوقود وساحات الخردة.

عندما تكون في مركز لإصلاح السيارات ستبدأ اللعبة، وبعد ذلك سيقوم ضباط الشرطة بزيارة المركز لإخافتك.

بعد ذلك، تذهب إلى صديق للمساعدة في نقل بعض العناصر التي لا تعرف ماهي، وعندما تحاول عبور السيارة مع صديقك، سيتم تفتيشهم ثم رشوة حرس الحدود حتى تتمكن من عبور مدينة.

بعد العبور تبدأ سيارة الشرطة في ملاحقتك وإذا ما حاولت الهروب منهم، تبدأ في إطلاق النار عليهم وتبادل الضرب بين الطرفين، وعندها تبدأ الإثارة الخاصة للعبة في المطاردة.

الجميل في الأمر أن لعبة سايبر بانك عكست الكثير من الموازين في المفاضلة بينها وبين الكثير من الألعاب في الفترة الأخيرة.