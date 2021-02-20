كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل أكثر من 400 إصابة اليوم السبت وسط عودة انتشار الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأضاف أن من بين الإصابات الجديدة، 414 إصابة عدوى محلية و32 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 6 حالات من الولايات المتحدة و3 حالات من اندونيسيا وحالتان من كل من الفلبين والهند والإمارات العربية المتحدة وباكستان وألمانيا والجبل الأسود وتنزانيا ونيجيريا وحالة واحد من كل من روسيا والأردن وفيتنام ،وانجلترا وإيطاليا والكاميرون وإثيوبيا.
وسجلت كوريا الجنوبية 3 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1553 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفع عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 156 شخصا .وتخطط الحكومة لمراجعة إمكانية تعديل مستوى التباعد الاجتماعي بعد مراقبة أوضاع كورونا في عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.
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