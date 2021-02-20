نائب رئيس البرلمان العربي يكشف عن خطط مكافحة الفساد

شارك الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت تحت عنوان: ""محاربة الفساد لإستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية".

وخلال المناقشات، ألقى المدحاني مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أن الوقاية من الفساد ومكافحته تأتي في مقدمة القضايا التي يُوليها البرلمان العربي اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها من المقومات الضرورية لنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، ومن الضمانات الرئيسية للحفاظ على جهاز إداري فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية، مضيفًا اهتمام البرلمان العربي بتجديد الالتزام العربي بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات، من خلال اعتماد السياسات التي تؤكد على الحوكمة والمساءلة والشفافية والشمول المالي والتحول الرقمي.

وشدَّد الدكتور "المدحاني" في مداخلته على أهمية تبني إنشاء وإطلاق منصة إلكترونية عالمية للممارسات الناجعة والتجارب المؤسسية الجديدة والتشريعات النموذجية التي حققت نجاحًا مشهودًا له في الوقاية من الفساد، فضلًا عن ضرورة الاستفادة من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتحويلها إلى فرص، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الجديدة في كافة الأعمال لزيادة الشفافية وحوكمة إدارة الأعمال.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي ضرورة تشجيع البرلمانات على تبني التشريعات الخاصة بإنشاء محاكم وطنية لمكافحة الفساد، وتبني إستراتيجيات وقائية لتعزيز النظام الوطني للنزاهة.

واختتم الدكتور حسن المدحاني مداخلته بالتأكيد على أهمية تبني الدول العربية سياسات إستراتيجية لتحصين المجتمعات وزيادة الوعي بمخاطر ظاهرة الفساد وتداعياتها، انطلاقًا من حقيقة أن محاربة الفساد هي مسئولية مجتمعية شاملة.