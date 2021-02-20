أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، حيدر فاروق السعدون، أن الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الإلكترونية.
وأرجع "السعدون"، في تصريحات صحفية له، صعوبة التعليم إلى صغر أعمار المتلقين، وقلة وعيهم بالتطبيقات الإلكترونية في الجانب التعليمي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أن الوزارة عالجت المشكلة عبر نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل، منوها بأن أي قرار يخص دوام المدارس يعتمد على مقررات خلية الأزمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. الاعتماد على شخصيات كرتونية لتعليم الأطفال عبر المنصات الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.