أطعمة لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز خاصة في فترة الامتحانات

تسعي جميع الأمهات وخاصة في فترة الامتحانات إلى توفير كل سبل الراحة لأبنائها لتحصيل أعلى الدرجات ونيل أعلى المراتب ومن أهم ما يشغل الأمهات خلال هذه الفترة هو توفير الأطعمة التي تزيد من التركيز وتقوي الذاكرة وتقضي على التوتر والنسيان وكل هذا جميل ولكن قبل البدء في توفير تلك الأغذية يجب أن تتأكد الأم من عدم تواجد مشاكل صحية لدي الأبناء مثل الأنيميا وكذلك تتأكد من حصول جسم أبنائها على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها حتي تؤتي الأطعمة التي يتناولها الفرد لزيادة الذاكرة والتركيز ثمارها .

مقدار ما يستهلكه المخ في جسم الإنسان من الغذاء

يستهلك المخ حوالي %20 من نسبة الجلوكوز الموجود في الجسم وحوالي %30 من البروتينات والمعادن والفيتامينات وحوالي %40 من الماء وما بين %50 إلى %60 من الدهون الموجودة في الجسم.

المكسرات تعد من أفضل الأطعمة الموجودة على كوكب الأرض لتغذية المخ وعلي رأسها عين الجمل ثم اللوز ثم البندق وذلك نظرا لاحتوائها علي نسبة كبيرة من أوميجا ثري ومضادات الأكسدة والفيتامينات وأهمها فيتامين A الذي يقوي الذاكرة

الأسماك وخاصة التي يكون محتواها الدهني عالي وعلي رأسها أسماك السالمون وينصح بتناول الأسماك مرتين أسبوعيا.

الأفوكادو وهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة وتحتوي علي البوتاسيوم المهم لوظائف المخ وفيتامين بي و سي وكذلك فيتامين k المضاد لجلطات المخ.

الخضروات تعد جميع أنواعها على العموم مفيدة لاحتوائها علي مجموعة من الفيتامينات تحافظ على خلايا المخ وتزيد من قدرتها وتأخر شيخوخة المخ بمعدل إحدى عشر سنة وعلي رأسها السبانخ والبروكلي .

البيض فهو مصدر غني بالبروتين والمعادن وأهمها الزنك

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح حيث يحتويان على كمية كبيرة من الفيتامينات وخاصة فيتامين ب المركب الذي يزيد من القدرة على الحركة والمذاكرة .

يجب تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة ولابد من احتوائها علي البروتين بصفة أساسية

تناول وجبة بسيطة أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة.

عدم تناول المشروبات الغازية

صبغة الكركم والقهوة الطبيعية لتغيير لون الشعر دون الحاجة لصالونات التجميل

خمسة أطعمة تساعد علي التركيز وعدم النسيان وتقوية الذاكرةعادات صحية تزيد من زيادة تركيز الطلاب داخل المدرسة