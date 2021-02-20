مصرع شخصين فى تحطم طائرة عسكرية جنوب شرق أمريكا

جدة - نرمين السيد - تحطمت طائرة عسكرية فى ولاية الاباما جنوب شرق الولايات المتحدة، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع شخصين، حسبما أعلنت وكالة الطوارئ فى الولاية.



جدة - نرمين السيد - تحطمت طائرة عسكرية فى ولاية الاباما جنوب شرق الولايات المتحدة، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع شخصين، حسبما أعلنت وكالة الطوارئ فى الولاية. ووفقًا لقناة "فوكس نيوز"، قال بيان صادرعن وكالة الطوارئ المحلية فى الاباما، إن طائرة عسكرية من نوع "T-38" ذات مقعدين قد تحطمت، إلا أن البيان لم يشر إلى سبب الحادث.

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