بريطانيا تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لتقديم اللقاحات للبلدان الفقيرة

جدة - نرمين السيد - تقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى، أمس الجمعة، تدعو فيه الدول الغنية إلى منح جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول الفقيرة ذات الدخول المحدودة.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، إن مشروع القرار الذى سلمته بريطانيا إلى شركائها الـ14 فى مجلس الأمن الدولى، "يشدد على الحاجة إلى التضامن والإنصاف والكفاءة، ويدعو البلدان المتقدمة إلى التبرع بجرعات من اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والدول الأخرى المحتاجة".

وكان وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، أعلن عن مشروع القرار، الأربعاء الماضى، خلال جلسة لمجلس الأمن، إذ قدر أن 160 مليون شخص حول العالم يعيشون بظل صراعات أو فروا من عدم الاستقرار، وانهم معرضون لخطر عدم الحصول على لقاحات.

ويدعو النص إلى "تعزيز النهج الوطنى والمتعدد الأطراف والتعاون الدولى من أجل تيسير الحصول العادل على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بما فى ذلك خلال حالات النزاع المسلح".

كما يطالب مشروع القرار "جميع أطراف النزاعات المسلحة بالانخراط على الفور فى وقف اطلاق نار إنساني دائم ومستمر من أجل إتاحة امكانية التطعيم ضد كوفيد-19 فى مناطق النزاع المسلح".

كما يطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يقدم "تقييمًا شاملاً ومنتظمًا حول كل العقبات التى تحول دون الاستجابة لكوفيد-19، بما فى ذلك ما يتعلق ببرامج التطعيم فى البلدان التى تشهد حالات نزاع مسلح وحالات طوارئ إنسانية معقدة".

وتأمل لندن فى اعتماد مشروعها فى الأسابيع المقبلة، إلا أنه قد يكون من الصعب إقناع روسياـ التى تنتج أقوى اللقاحات المضادة لكورونا ـ خاصة وأنها اعتبرت أن مسألة اللقاحات ليس من اختصاص مجلس الامن.