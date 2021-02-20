إعلامية كويتية تسخر من رغد صدام حسين.. ما القصة؟

علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم السبت، على تصريحات نجلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، "رغد"، بشأن منعهم هي وأفراد أسرتها من تناول المشروب الغازي الـ"كوكا كولا" من قبل والدهم؛ مراعاةً للشعب العراقي إبان فترة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن المنصرم بسخرية وتهكم.

وعبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، غردت "العيدان"، "ضحكتني لما قالت إن أبوها صدام منع عنهم الكوكاكولا مراعاة للشعب العراقي وانزين يمنعكم من الكوكاكولا واهو يشرب سيجار كوهيبا".

وأضافت الإعلامية الكويتية في تغريدتها، "بعدين تقول صدام مو عاشق للحروب بعدين بالحلقه اللي بعدها تقول صدام حسين مقاتل يخرب بيت البلبي اللي تشربونه".

وعلقت على تصريحات "رغد" بوضعها على قائمة الإنتربول، "وضعي على قائمة الإنتربول بسبب اتهامات كيدية مسكينه انتي كيوت كله مظلومه القطوه تاكل عشاها".

وكانت "رغد" تحدثت عبر قناة "العربية" عن سبب مذكرة التوقيف الخاصة بها، والتي أصدرتها السلطات العراقية وورد اسمها فيها ضمن 60 شخصا من المطلوبين.