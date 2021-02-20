قتلى وجرحى.. بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن الأحداث في الصومال

أبدت المملكة العربية السعودية عبر وزارة خارجيتها قلقها وانزعاجها بشأن الأحداث التي تمر بها دولة الصومال، والتي تسببت في عدد من القتلى والجرحى، حيث قالت وزارة الخارجية إن "حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد شددت الخارجية السعودية على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد.
وأعربت عن تطلع بلادها إلى أن يتوصل أبناء الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.
ووجهت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.
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