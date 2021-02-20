أعلن وزير الصحة الروسي، "ميخائيل موراشكو"، اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا باسم "كوفيفاك". وأطلق الاتحاد الأوروبي، تصريحات مطمئنة، حول لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعدما نشرت مجلة "ذي لانسيت" الطبية بيانات إيجابية عنه. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، إن اللقاح الروسي "بشرى سارة للبشرية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوفيفاك.. روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضادا لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.